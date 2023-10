Avellino - Audace Cerignola 1-0: Ricciardi al 96' e quarta vittoria di fila Ospiti in 10 dal 29'. Quinto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia

L'Avellino vince con l'Audace Cerignola. Risultato di 1-0 con il gol di Ricciardi al minuto 96: gli irpini trovano nel finale la rete del successo. Ospiti in 10 dal 29' per l'espulsione di Krapikas. Quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, quarta di fila nel girone C per i lupi di Pazienza. Avellino al secondo posto in attesa degli altri risultati della decima giornata.

Primo tempo

L’accelerazione di Sgarbi apre il match con la risposta pugliese affidata a D’Ausilio: palla girata in area, Ghidotti chiude con qualche brivido di troppo. Al 4’ ecco la prima ammonizione: giallo per Martinelli. I lupi provano a determinare il ritmo al match, l’Audace tiene il passo, ma con qualche rischio. Al 24’ Palmiero conclude dalla distanza, Krapikas risponde e un minuto dopo Gori non approfitta di un errore in gestione del reparto difensivo ospite, non trova il lob utile per superare l’estremo difensore. Al 27’ Mulè rimedia il primo giallo per gli irpini. Al 29’, da un calcio d’angolo per i pugliesi, Ghidotti respinge e un rilancio immediato porta alla corsa di Sgarbi e all’uscita di Krapikas sulla metà campo: tocco con il braccio e rosso estratto senza esitazioni da Ubaldi. Tisci richiama Malcore per inserire il secondo portiere Trezza. In superiorità numerica l’Avellino attacca: Gori sfiora di testa il vantaggio. L’Audace si ripropone in attacco su palla inattiva: da corner una deviazione non inganna Ghidotti. Parziale di 0-0 all’intervallo.

Secondo tempo

Al 53’ ci prova Ricciardi dalla distanza, Trezza tiene col brivido. Due minuti Sgarbi va di conclusione a giro: palla di poco a lato. Al 56’ fuori Rigione e Cancellotti, dentro D’Angelo e Marconi per un Avellino da 3-5-2 con Sgarbi sulla fascia sinistra e Armellino centrale difensivo. Al 71’ Palmiero per Sgarbi che serve Lores Varela sul secondo palo: occasione sprecata dall’ex Cittadella. Altri cambi: fuori Palmiero e Varela per Pezzella e Sannipoli tra i biancoverdi, dentro Sosa e Coccia per D’Ausilio e D’Andrea. Gli irpini ci provano, ma manca il guizzo decisivo per superare Trezza. L’estremo difensore risponde presente sul destro di D’Angelo e controlla ancora sotto misura. Al 90’ Trezza decisivo: muro a tu per tu con Gori. Pazienza inserisce anche Tozaj al posto dell’ex Reggina. Ultimi tentativi e il gol arriva per l'Avellino: minuto 95, Pezzella per Ricciardi che batte Trezza per l’1-0 irpino.