Avellino - Audace Cerignola 1-0: tabellino e voti dei lupi Quinta vittoria di fila, la quarta consecutiva in campionato per i biancoverdi

La rete di Ricciardi al 96' regala i tre punti all'Avellino. Ecco la quinta vittoria di fila, la quarta consecutiva in campionato per i biancoverdi: ulteriori segnali per la squadra biancoverde che centra un ulteriore step di crescita e non spreca la chance dell'uomo in più per un'ora di gioco.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Decima Giornata

Avellino - Audace Cerignola 1-0

Marcatori: 96' Ricciardi

Avellino (3-4-2-1): Ghidotti 6,5; Rigione 6 (56’ D’Angelo 6,5), Benedetti 6, Mulè 6; Cancellotti 6 (56’ Marconi 6), Armellino 7, Palmiero 6,5 (75’ Pezzella 6,5), Ricciardi 7; L. Varela 5,5 (75’ Sannipoli 6), Sgarbi 6,5; Gori 6 (93’ Tozaj sv). All. Pazienza 7,5. A disp. Pane, Pizzella, Falbo, Maisto, Dall’Oglio, Casarini.

A. Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Tarantini; Tascone (92’ Vitale), Capomaggio, Ruggiero (92’ Neglia); D’Ausilio (75’ Coccia), D’Andrea (75’ Sosa); Malcore (28’ Trezza). All. Tisci. A disp. Fares, Russo, Allegrini, Prati, De Luca, Carnevale.

Arbitro: Ubaldi

Ammoniti: Martinelli (AC), Mulè (A), Sosa (AC), Ricciardi (A)

Espulso: al 29’ Krapikas (AC)

Recupero: 1’ pt, 6’ st