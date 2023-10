Avellino-Cerignola 1-0, Ricciardi: "È una piccola rivincita" Le parole del match winner al "Partenio-Lombardi"

L’Avellino vince al 96’ contro l’Audace Cerignola e conquista il quinto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia. I biancoverdi, in superiorità numerica dal 30’ del primo tempo dopo l’espulsione del portiere Kaprikas, piegano i pugliesi grazie al gol di Ricciardi. Per gli irpini, ora, testa al match di domenica 29 ottobre contro il Catania: al Massimino sarà calcio d’inizio alle 16.

A parlare al termine della sfida contro i pugliesi ha parlato l’autore del gol Manuel Ricciardi: “Volevo il primo gol al “Partenio-Lombardi”. Volevo sentire il calore del pubblico. Mi mancava tutto questo dopo il periodo che ho passato. È una gioia che non si può descrivere. Questa gente ti dà una carica in più”.

“C’è stato lo switch nella testa di tutti. Per me è stata una piccola rivincita. Siamo un gruppo bellissimo, stiamo bene insieme e questo non è scontato. Questo sta facendo la differenza. Il mio gol? Lo deidco alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei compagni che ci sono stati nei momenti difficili. Il mio ruolo? Gioco dove vuole il mister. Catania? Rispettiamo la squadra però andiamo lì a testa alta e ce la giochiamo a viso aperto. Non ci facciamo intimorire perché conosciamo il nostro valore”.