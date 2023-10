Avellino: trasferta vietata a Catania, la carica dei tifosi nella rifinitura Niente tifosi biancoverdi al "Massimino", domattina supporter in tribuna Montevergine

L'Avellino è al lavoro per la trasferta di Catania con la gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C in programma domenica con calcio d'inizio alle 16. Al "Massimino" i lupi non avranno tifosi al seguito: trasferta vietata per i supporter irpini, ma il tifo organizzato biancoverde si radunerà domattina al "Partenio-Lombardi" in tribuna Montevergine per caricare la squadra di Michele Pazienza nel corso dell'allenamento di rifinitura verso il big match.

L'appello del tifo organizzato

"Alla luce del divieto giunto in queste ore riguardante la trasferta di Catania, la Curva Sud sarà presente all'allenamento di sabato 28 ottobre. L'appuntamento è alle ore 10.30, settore tribuna Montevergine, per incitare la squadra e far sentire ai nostri ragazzi il calore che, purtroppo, mancherà nei 90 minuti del Cibali. Per questo motivo chiamiamo a raccolta tutto il popolo biancoverde per dimostrare ancora una volta il nostro grande amore per l'Avellino e per l'Avellino. Incitiamo la squadra".