L'arbitro di Catania-Avellino: le designazioni dell'undicesimo turno Domenica (ore 16) la sfida al "Massimino" tra gli etnei e gli irpini

La gara Catania-Avellino, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 16) al "Massimino", sarà diretta da Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti, Marco Porcheddu della sezione di Oristano e Luca Landoni della sezione di Milano, con Davide Cerea della sezione di Bergamo quarto ufficiale.

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta con Frascaro

Sono 3 i precedenti con Frascaro per l'Avellino: la sconfitta contro il Flaminia (3-0, Serie D il 24 ottobre 2018), una vittoria contro l'Ostiamare Lido (1-0, Serie D il 31 marzo 2019) e un pareggio con il Monterosi (0-0, Serie C il 18 dicembre scorso).

Gli arbitri dell'undicesima giornata

Serie C - Girone C

Undicesimo Turno

Audace Cerignola - Casertana: Virgilio

Benevento - Potenza: De Angeli

Brindisi - Monopoli: Arena

Catania - Avellino: Frascaro

Crotone - ACR Messina: Caldera

Juve Stabia - Latina: Giaccaglia

Picerno - Foggia: Renzi

Sorrento - Monterosi Tuscia: Zago

Turris - Giugliano: Mirabella

Virtus Francavilla - Taranto: Nicolini