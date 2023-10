Catania-Avellino, Pazienza: "Dispiace per l'assenza dei nostri tifosi" Il tecnico: "Mi aspetto più partite nei 90 minuti, dobbiamo farci trovare pronti a tutto"

"Sarà una gara importante contro una squadra con dei valori e delle ambizioni". Così Michele Pazienza ha presentato la prossima gara dell'Avellino. Domani (ore 16) i biancoverdi saranno ospiti del Catania al "Massimino" per l'undicesima giornata di campionato. Lupi secondi con il Benevento a -2 dalla Juve Stabia capolista e che saranno di scena in terra etnea. L'Avellino ha vinto una sola volta a Catania, nel 1948: un tabù lungo 75 anni. "Dovremo affrontare questa trasferta con il massimo impegno. - ha spiegato il tecnico degli irpini - Settantacinque anni senza vittorie contro il Catania sono troppi e faremo di tutto per cambiare questa statistica. Come sarà il match? Mi aspetto più partite all’interno della stessa. Il Catania va di fraseggio e noi dovremo essere pronti a rispondere".

"Gori sarà a disposizione"

"Dispiace per l’assenza dei tifosi, dopo saranno con noi al termine della rifinitura e ci caricheranno. La loro presenza e il loro sostegno è fondamentale. L'infermeria? A Catania non ci saranno Cionek, Patierno e Tito. Rientrano, invece, Dall’Oglio e Falbo e faremo per Casarini faremo le ultime valutazioni. Gori ha recuperato e sta bene, era un affaticamento. Pezzella? Vanno citati tutti quelli che sono entrati dalla panchina. Chi è entrato a gara in corso ha determinato e questo è un segnale importantissimo. Per la partita di domani ci sarà bisogno di forze fresche. Russo? Vedrò la Primavera, lui giocherà e verificheremo le sue condizioni. Solo con una partita possiamo avere indicazioni reali".