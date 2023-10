Avellino: Pazienza perde un difensore e un centrocampista verso Catania L'elenco dei convocati per la gara contro gli etnei al "Massimino"

La rifinitura verso Catania riserva altri due stop in casa Avellino. Michele Rigione ha avvertito un risentimento muscolare, mentre Francesco Maisto ha accusato sintomi febbrili nella serata di ieri. Il difensore e il centrocampista non sono nell'elenco dei convocati per il big match di domani (ore 16 al "Massimino") al pari di Thiago Cionek, Fabio Tito, Cosimo Patierno e Raffaele Russo, oggi in campo con la Primavera e dei fuori lista per il campionato, Felice D’Amico e Davide Mazzocco.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti;

Difensori: Ricciardi, Benedetti, Falbo, Mulè, Cancellotti;

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, D’Angelo, Pezzella, Casarini;

Attaccanti: Varela, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj.