Avellino: tre difensori puri ai box, la prospettiva in casa biancoverde Sabato (ore 18.30) la sfida con la Virtus Francavilla al "Partenio-Lombardi"

Si corre verso il dodicesimo turno in Serie C. Praticamente il solo tempo di archiviare la quinta vittoria consecutiva in campionato che c'è subito la prossima gara nel mirino. Lunedì di riposo, ieri pomeriggio il primo allenamento a porte aperte,in mattinata la prima delle sedute a porte chiuse fino a sabato, giorno del match con la Virtus Francavilla per l'Avellino.

Domani saranno più chiari i tempi di recupero

C'è stato il rientro di Cosimo Patierno e resta l'attesa per definire il pacchetto arretrato che realmente sarà a disposizione di Michele Pazienza per sabato. Sono out i difensori puri, Michele Rigione, Simone Benedetti e Thiago Cionek, senza dimenticare che anche Fabio Tito è ai box. nelle prossime ore saranno certificati i tempi di recupero. Nei fatti la prospettiva è la riproposizione del sistema tattico utilizzato a Catania dopo l'infortunio rimediato da Benedetti con Marco Armellino, come già accaduto in precedenti gare, a partire dalla sfida col Potenza, da mediano a centrale nella linea a 3 e con Tommaso Cancellotti terzo a destra. L'ex Pescara ha rimediato il quarto giallo stagionale al “Massimino”: alla quinta ammonizione scatta la squalifica di un turno e anche questo aspetto rientra nelle logiche pre-gara e nell'ottica dei match successivi a quello con la Virtus Francavilla, per il quale si profila l'ulteriore sold-out con la nuova quota degli 8mila garantita dall'aumento di capienza di mille unità in Curva Sud.