Verso Benevento-Avellino: le parole di Patierno, Pane, Cionek e Cancellotti Interviste all'attaccante, al portiere e ai due difensori della squadra irpina

"Può capitare, è un periodo un po' così, ma sono abituato. Nella mia vita ho superato cose ancora più pesanti e sono riuscito a superarle". Così Cosimo Patierno si è espresso sulle chance sprecate nel match con la Turris, ma nei fatti l'attaccante di Bitonto era anche reduce dal gol vittoria in Coppa Italia, il colpo di testa per l'1-0 sulla Juve Stabia che ha garantito l'accesso ai quarti di finale della competizione riservata ai club di Lega Pro. Interviste all'attaccante dell'Avellino, ma anche a Pasquale Pane, Thiago Cionek e Tommaso Cancellotti verso il derby con il Benevento, in programma domenica (ore 18.30) allo stadio "Ciro Vigorito". Contro i giallorossi Michele Pazienza non potrà contare su Ignacio Lores Varela, costretto ai box per una lesione distrattiva al flessore della coscia destra.

Le interviste a Patierno, Pane, Cionek e Cancellotti