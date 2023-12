Benevento-Avellino, Pazienza: "Partita molto sentita, serve lo spirito giusto" Il tecnico biancoverde ha presentato il derby di domani al "Vigorito"

Giornata di scontri diretti al vertice nel girone C di serie C. Finisce a reti bianche l'anticipo del "Donato Curcio" tra Picerno e Casertana, che hanno dimostrato grande equilibrio in un match dal quale però si aspettava di più in termini di gol e occasioni. Il Picerno ha fatto qualcosina in più ma la Casertana si è difesa con ordine.

In programma ci sono altri due scontri diretti. Stasera alle 18.30 Crotone-Juve Stabia, e poi domani al "Ciro Vigorito", Benevento-Avellino. Stamattina in conferenza stampa ha parlato il tecnico biancoverde Michele Pazienza.

“Si incontreranno due squadre costruite per un campionato di vertice ma che non stanno rispettando pienamente le aspettative. Domani sarà una sfida importante, un derby, una partita sentita, molto attesa. Dobbiamo arrivarci con il giusto equilibrio e determinazione. Sarà una partita da vivere con lo spirito giusto, senza strafare".

Sui singoli. "Sgarbi toglierà i punti stamane e faremo delle valutazioni in base alle sue sensazioni. Saranno valutazioni da fare negli ultimi minuti, Russo conto di portarlo almeno in panchina. Una vittoria contro una squadra così forte, in una partita così attesa, farebbe scattare quella scintilla, ma la squadra ha già ripreso quel discorso di qualche settimana fa. A parte Dall’Oglio, che non ci sarà causa influenza, Sonny D'Angelo potrebbe partire dall’inizio".

Sul momento attuale. "Picerno è stata la peggiore gara, ma già contro la Turris ho visto miglioramenti. Gli episodi sono stati l'unico punto in cui non siamo stati precisi e sufficientemente lucidi".