Benevento-Avellino, le indicazioni per la tifoseria irpina per il "Vigorito" Ecco il percorso da seguire

L’ U.S. Avellino 1912 comunica che per assistere alla gara Benevento – Avellino i sostenitori biancoverdi dovranno seguire il seguente itinerario per arrivare al parcheggio del “Palatedeschi” di Benevento, destinato ai veicoli della tifoseria ospite:

- Uscita Autostrada A16 “Benevento – Castel del Lago”;

- Imbocco tangenziale esterna cittadina, direzione Caserta;

- Uscita in “Via Avellino” situata subito dopo il termine della galleria “Avellola”;

- Via Avellino in direzione Benevento fino all’imbocco di “Via Benito Rossi”;

- Immissione lungo la nuova viabilità che conduce allo stadio “Ciro Vigorito” attraverso l’Asse Interquartiere “Viadotto delle Streghe”;

- Parcheggio “Palatedeschi”;