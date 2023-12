Benevento-Avellino: la probabile formazione biancoverde I convocati, le scelte, la prospettiva per alcune pedine nella squadra irpina

Alle 18.30 sarà derby al "Vigorito" tra il Benevento e l'Avellino e Michele Pazienza non potrà contare su Jacopo Dall'Oglio, bloccato da sintomi influenzali sin da venerdì. Il centrocampista è fuori dall'elenco dei convocati in compagnia degli infortunati, Ignacio Lores Varela ed Enis Tozaj, e dei fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco. Tornano a disposizione, invece, Raffaele Russo e Lorenzo Sgarbi.

Sgarbi ago della bilancia tra modulo e scelte

Si profila il 3-5-2, in vantaggio sul 3-4-2-1 almeno alla vigilia, anche in virtù dell'assenza di Lores Varela. Con Simone Ghidotti tra i pali dovrebbe confermarsi la linea difensiva proposta con la Turris e composta da Thiago Cionek, Michele Rigione ed Erasmo Mulè, uscita con il clean sheet nella sfida di domenica scorsa. A centrocampo Federico Casarini dovrebbe prendere il posto di Lores Varela per chiudere la mediana con Luca Palmiero e Marco Armellino con Tommaso Cancellotti e Fabio Tito sulle fasce. In attacco ci sarà Gabriele Gori con il ballottaggio tra Michele Marconi e Cosimo Patierno con il primo che appare in vantaggio. Dalla panchina sarà pronto Sgarbi, ma occhio anche alla maglia da titolare: può risultare come il jolly per Pazienza e come l'ago della bilancia tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1 dall'inizio o a gara in corso.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione, Mulè; Cancellotti, Casarini, Palmiero, Armellino, Tito; Gori, Marconi. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Benedetti, Falbo, Sannipoli, Maisto, D'Angelo, Pezzella, Russo, Sgarbi, Patierno.