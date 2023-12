Avellino, Tito: "Dobbiamo chiudere al massimo il 2023" Le parole del capitano biancoverde alla Cena di Natale 2023

Cena di Natale per l'Avellino, ma è ormai anche la vigilia del match di Coppa Italia, del quarto di finale con la Lucchese, in programma domani alle 18.30 al "Partenio-Lombardi". I lupi sono reduci dal derby vinto con il Benevento e Fabio Tito è tornato protagonista dal primo minuto. "Venivo da cinquanta giorni d'assenza, avevamo preventivato di non farmi giocare tutti i novanta minuti e così è stato. - ha spiegato il capitano biancoverde - Fortunatamente è andata bene e con il risultato finale ancora di più. Adesso bisogna lavorare per mettere benzina e voglio raggiungere il top. Affronteremo squadre in netta ripresa. Sicuramente Benevento-Avellino è stata un'emozione bellissima. Mi sembrava di giocare in casa. Sono emozioni che un domani uno si porterà dentro per tutta la vita".

"La vittoria è tutta per Perinetti"

"Da un bel po' non vinciamo in casa e bisogna voltare pagina. Siamo consapevoli di affrontare una squadra di qualità come quella di Capuano e dobbiamo ottenere il massimo dall'ultima gara casalinga del 2023. Ci tenevo a ribadire quanto già detto da Patierno. Dedichiamo la vittoria di Benevento al direttore Perinetti. Sono state giornate difficili. Abbiamo vissuto scene non belle. È come un padre e ha valori importanti".

"Prima la Lucchese, vogliamo la semifinale"

"Dobbiamo passare il turno, abbiamo una rosa ampia con calciatori che possono essere impiegati per questo match e poi la semifinale sarà nel 2024. Affronteremo una squadra con calciatori importanti e il nostro obiettivo è passare mercoledì per proiettarci alle semifinali".

"Juve Stabia prima con merito"

"Ieri il Benevento ha avuto il pallino del gioco, ma contano i tre punti. Per valori individuali il Benevento è la squadra più forte del campionato. La Juve Stabia sta dimostrando perché è in testa. Anche a Crotone, non giocando forse benissimo, ha portato un punto a casa su un campo difficilissimo e se è prima un motivo ci sarà. Pensiamo a noi, dobbiamo continuare a lavorare per ridurre il gap dalla vetta dopo i punti persi e dobbiamo chiudere al meglio il 2023".