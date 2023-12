Euforia Avellino, ma Pazienza frena: "Usiamole bene le parole" La richiesta della B dalla proprietà e dal sindaco, il tecnico: "Dosiamo bene la benzina..."

Cena di Natale per l'US Avellino. A Villa Miele il club ha incontrato gli sponsor verso le festività con la proprietà, lo staff dirigenziale, quello tecnico e tutti i calciatori. Nella serata di gala l'unico assente era Giorgio Perinetti, per ovvi motivi legati al lutto che ha colpito nei giorni scorsi il direttore dell'area tecnica. Dopo una prima parte di serata vissuta in un'altra sala, i tesserati biancoverdi ha raggiunto il party con gli sponsor e la famiglia D'Agostino non ha nascosto il desiderio, quello della promozione in Serie B con uno slogan "A chi tocca? A noi". Poco dopo, anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha rimarcato l'obiettivo: "Lo dico, non abbiamo alternative. Non ci sono alternative. Quest'anno c'è una sola parola: Serie B. Non c'è alternativa. E allora, a chi tocca? A noi".

Il tecnico: "Tutta questa passione è un orgoglio, ma..."

A questo punto, dopo la presentazione di tutta la rosa, il microfono è stato consegnato al tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, che ha aperto il suo intervento: "È una serata piena, carica di emozioni. E credo che il video appena visto descriva completamente quella che è la passione, quella che è la voglia, quello che è l'amore che si ha per questa maglia, per questa città, per questa squadra, per questa società. E questo, per chi fa questo mestiere da tanti anni come me, prima da calciatore, poi da allenatore, come tanti giocatori che lo fanno già da tantissimi anni, è un orgoglio, è un qualcosa che accende la fiamma, un qualcosa che ti fa sentire gratificato ed è un qualcosa di importante, che ti dà quella carica, quella spinta in più".

"Ho una Ferrari, ma dosiamo bene la benzina da metterci dentro"

Dopo aver ricordato la passione di tutto l'ambiente, l'allenatore ha però voluto sottolineato un aspetto: "Dopo queste emozioni e vi assicuro che questi ragazzi vivono di emozioni, di passione, volevo aprire una parentesi e riguarda quanto sentito perché qui nessuno vuole dire, ma tutti dicono e parlano di quello che è l'obiettivo, di quello che si vorrebbe raggiungere, però alla fine se ne parla sempre troppo... Se ne parla sempre troppo. Non me ne voglia caro sindaco. Io sono ignorante in Formula 1, però mi è sembrato di sentir dire qualche volta che a volte per fare andare la macchina più veloce si fa anche il calcolo di quanta benzina mettere per renderla leggera e farla viaggiare il più veloce possibile. Dosiamo bene la benzina da mettere in questa macchina perché questa macchina... vi assicuro che è una Ferrari, ma dosiamo bene la benzina da metterci dentro perché deve andare veloce questa macchina. Quindi usiamole bene le parole, ve lo chiedo con il cuore e per favore. Grazie e buona serata a tutti".