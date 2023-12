Avellino: 9 pedine out per la gara con la Lucchese. C'è una novità dal mercato È la vigilia dei match coi toscani. Effetto sorpresa per il club biancoverde

Sono 9 i calciatori non convocati dall'Avellino e da Michele Pazienza per la sfida con la Lucchese, la gara valida come quarto di finale della Coppa Italia di Serie C, in programma domani (ore 18.30) al "Partenio-Lombardi". Alle pedine preservate nella gestione e nel turnover (Thiago Cionek, Simone Ghidotti, Luca Palmiero, Cosimo Patierno, Manuel Ricciardi e Fabio Tito) si aggiungono Raffaele Russo, non convocato per un affaticamento muscolare (l'attaccante sarà rivalutato nei prossimi giorni) e i già indisponibili per infortunio, Enis Tozaj e Ignacio Lores Varela.

C'è Liotti per la fascia sinistra

Nel frattempo è pronta la chiusura di un'operazione di mercato in entrata per la società irpina. Daniele Liotti è vicinissimo ai lupi. L'esterno difensivo sinistro di Vibo Valentia, classe '94, è svincolato dal mese di agosto, dall'esclusione della Reggina dalla Serie B. Il calabrese aveva disputato da protagonista l'ultima stagione nel torneo cadetto.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella;

Difensori: Benedetti, Falbo, Mulè, Cancellotti, Rigione, Nosegbe-Susko;

Centrocampisti: Sannipoli, Maisto, Mazzocco, Armellino, Dall’Oglio, D’Angelo, Palamara, Pezzella, Casarini;

Attaccanti: Sgarbi, Marconi, Gori, Fusco, D’Amico.