C'è Avellino-Lucchese al "Partenio-Lombardi": le probabili formazioni Gestione delle risorse verso le ultime due sfide di campionato per il 2023

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C si è aperto con la vittoria del Padova. Risultato di 1-0 in trasferta per i veneti sul Pontedera con il gol di Kirwan al minuto 9: quanto basta per la qualificazione alla semifinale della competizione riservata ai club di Lega Pro. E in giornata si completerà il turno di Coppa. Alle 18.30 l'Avellino ospiterà la Lucchese al "Partenio-Lombardi", in contemporanea si giocherà anche LR Vicenza - Rimini, mentre con calcio d'inizio alle 20.30 sarà sfida tra il Catania e il Pescara con gli abruzzesi privi di Zdenek Zeman: lieve ischemia transitoria per il tecnico boemo con condizioni buone e stabili, ma che comporta, ovviamente, l'assenza per qualche giorno per ulteriori accertamenti.

Turnover biancoverde

L'Avellino farà a meno di 9 pedine per la sfida con la Lucchese. Non convocati Cionek, Ghidotti, Palmiero, Patierno, Ricciardi e Tito in chiave turnover, ma anche gli infortunati Russo, Tozaj e Lores Varela. Pazienza punterà sul 3-5-2 con Pane tra i pali e la linea difensiva composta da Nosegbe-Susko, Benedetti e Mulè. A centrocampo con Sannipoli a destra e Falbo a sinistra spazio a chi ha giocato meno come Dall'Oglio, Pezzella e Maisto. In attacco dovrebbe esserci Sgarbi, in virtù del turno di squalifica che dovrà scontare con il Taranto a causa del quinto giallo in campionato, e il bolzanino sarà affiancato da Marconi.

Due successi in trasferta e ai supplementari per la Lucchese in Coppa

Modulo 4-3-3 per la Lucchese: i toscani puntano sull'ex Guadagni dopo il pari a reti bianche in campionato con la Fermana, fanalino di coda del girone B. In Coppa i rossoneri sono reduci dalla vittoria dopo i tempi supplementari contro la Juventus Next Gen e in precedenza avevano superato in trasferta la Spal, sempre dopo i supplementari, e l'Arezzo.