Avellino-Lucchese 0-1, Pazienza: "Archiviamo con rammarico, testa al campionato" Irpini fuori dalla Coppa Italia di Serie C, l'allenatore: "È mancato il guizzo finale"

L'Avellino è fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Gli irpini vengono eliminati dalla Lucchese e interrompono il loro cammino nel torneo ai quarti di finale. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la squadra di Michele Pazienza viene mandata ko dal gol di Yeboah nel corso del primo tempo supplementare.

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni l'allenatore biancoverde: "Nel complesso abbiamo giocato una buona gara, anche se nel primo tempo siamo stati più rinunciatari. È mancato il guizzo finale per arrivare al gol. Dispiace perchè era una competizione a cui tenevamo. Con dispiacere accantoneremo questa sconfitta e pensiamo al campionato. Nelle prime gare, la competizione è stata usata per fare turnover e per far prendere condizione a chi era stato infortunato. Oggi volevamo passare il turno, non ci siamo riusciti ma il nostro obiettivo era quello. Taranto? È una squadra ben costruita, chiaro che ognuno deve dire ciò che si sente in base ai propri obiettivi. Noi guardiamo i nostri interessi".