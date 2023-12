Avellino-Lucchese 0-1: Yeboah ai supplementari, lupi fuori dalla Coppa Termina ai quarti di finale il cammino dei lupi nella competizione della Lega Pro

Termina ai quarti di finale il percorso dell’Avellino nella Coppa Italia di Serie C. Finale di 1-0 dopo i tempi supplementari con la Lucchese che vince al “Partenio-Lombardi” con il gol di Yeboah al 97’.

Primo tempo

Tanto equilibrio lungo i primi trenta minuti dopo il tentativo iniziale ad opera di Yeboah. La prima vera occasione arriva al 27’ con Tumbarello: conclusione da fuori area con Pane che alza la sfera sopra la traversa. Lucchese pericolosa anche con l’ex Guadagni. Al 38’ Maisto innesca Sgarbi che cade in area: per Lovison è tutto regolare. Al 40’ Dall’Oglio ci prova su punizione: Coletta gira in angolo. Dal corner nasce una nuova chance: Benedetti sottomisura colpisce la traversa. Allo scoccare del recupero il mancino preciso di Falbo trova ancora pronto Coletta a girare tutto in angolo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con l’ingresso di Tiritiello per Benassai e con il nuovo tentativo di Tumbarello. I lupi rispondono con la conclusione di Marconi, deviata in angolo. In pochi minuti due gialli tra i toscani: Djibril e Yeboah ammoniti. Lucchese vicina al vantaggio con il sinistro di Magnaghi. L’Avellino prova a sbloccare il match con Sgarbi, ma anche il destro del bolzanino corre alto sopra la traversa. Si va ai supplementari.

Primo tempo supplementare

La prima chance è per l’Avellino con Gori fermato sul limite dell’area. Al minuto 97 conclusione di Magnaghi con Pane che tocca: la palla finisce sul palo e Yeboah si fa trovare pronto per l’1-0 Lucchese in tap-in. Pazienza punta anche su D’Amico.

Secondo tempo supplementare

Dentro Fusco, all'esordio tra i professionisti, per Sgarbi: Lucchese chiusa e pronta a ripartire con l’Avellino che gestisce la sfera, ma che non crea occasioni utili per il pari. Al 113’ ci prova Mazzocco: tiene Coletta. Finale di 1-0 per la Lucchese. Lupi eliminati dalla Coppa.