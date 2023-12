Avellino-Lucchese 0-1, Perinetti: "Non siamo contenti della direzione di gara" Le parole del direttore dell'area tecnica biancoverde dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Dopo l'eliminazione dell'Avellino dalla Coppa Italia di Serie C per mano della Lucchese, il direttore dell'area tecnica biancoverde Giorgio Perinetti ha espresso la sua analisi sull'arbitraggio: “Auguriamo alla Lucchese di continuare il cammino in questo torneo. Devo, però, fare una considerazione. Vedo che vale una certa consuetudine su cui non abbiamo mai protestato perché il lavoro dell’arbitro in Serie C è molto difficile, dato che sono giovani e senza Var. Ma sembra quasi che arbitrare ad Avellino ed essere a tutela della squadra ospite sia diventata un’abitudine. Sopportiamo falli e perdite di tempo, oltre ad alcune scelte discutibili. Questa sera abbiamo avuto un’ulteriore conferma e non siamo contenti della direzione di gara. Non mi piace parlarne, però questa sera il guardalinee ha sbagliato tutte le chiamate. Probabilmente non è stata la sua serata. L'arbitro Lovison, che ha commesso errori a Crotone, stasera ha confermato di non essere in un buon periodo di forma. Archiviamo l’ennesimo episodio che ci sconforta e pensiamo che sia un periodo di rodaggio per questi giovani arbitri sperando si faccia più attenzione in futuro. Qui al Partenio c’è un atteggiamento molto riguardoso a livello degli ospiti. Dispiace fare queste annotazioni, però c’è rammarico e dispiacere".