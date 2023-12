Avellino-Lucchese 0-1, Gorgone: "Semifinale meritata, Avellino squadra forte" Le parole dell'allenatore rossoneri dopo la vittoria ai quarti di Coppa Italia di Serie C

La Lucchese stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia di Serie C ed elimina l'Avellino grazie al gol di Yeboah nel primo tempo supplementare. Al termine della sfida, ha parlato ai microfoni l'allenatore dei rossoneri Giorgio Gorgone: “I miei ragazzi hanno fatto un’ottima partita contro una squadra forte. In Coppa Italia abbiamo fatto sempre bene, in campionato qualche partita l’hanno steccata. Abbiamo meritato questo passaggio e ringrazio i 70 tifosi che sono venuti da Lucca. Sorteggio? Nessuna preferenza, ora pensiamo alla sfida contro il Carrara in campionato. Riguardo Guadagni, ha fatto una prima parte di campionato eccezionale. Poi ha avuto un calo ma può migliorare tanto. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. È una bella soddisfazione. Faccio i complimenti anche all’Avellino”.