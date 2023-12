Avellino-Lucchese 0-1: tabellino e voti dei lupi Lupi fuori dalla Coppa Italia di Serie C: toscani vincenti al "Partenio-Lombardi"

Finale di 1-0 per la Lucchese al "Partenio-Lombardi": l'Avellino chiude ai quarti di finale il cammino in Coppa Italia di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Quarti di Finale

Avellino - Lucchese 0-1

Marcatori: 7’ pts Yeboah

Avellino (3-5-2): Pane 5,5; Casarini 6, Benedetti 6, Mulè 5,5; Sannipoli 5,5 (103’ D’Amico sv), Dall’Oglio 6 (83’ Cancellotti 5,5), Pezzella 5,5 (83’ D’Angelo 5), Maisto 5,5 (72’ Mazzocco 6), Falbo 5; Marconi 5 (72’ Gori 5,5), Sgarbi 6 (108’ Fusco sv). All. Pazienza 5,5. A disp. Pizzella, Rigione, Armellino, Palamara, Nosegbe-Susko.

Lucchese (4-3-3): Coletta; Merletti, Djibril, Merletti, Benassai (46’ Tiritiello), Visconti (90’ Perrotta); Gucher, Tumbarello (101’ Cangianiello), Sueva (70’ Quirini); Yeboah, Romero (70’ Magnaghi), Guadagni (83’ Rizzo Pinna). All. Gorgone. A disp. Berti, Chiorra, Toma, F. Russo, Quochi, Leone.

Arbitro: Lovison

Ammoniti: Djibril (L), Yeboah (L), Pane (A), Magnaghi (L), Merletti (L), Perrotta (L)

Recupero: 2’ pt, 5’ st, 1’ pts, 1’ sts