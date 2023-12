Avellino: la prospettiva verso il match con il Taranto Perinetti: "Domenica abbiamo Capuano. Ci ha già messo sotto pressione..."

Ripresa immediata dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C ai quarti di finale per l'Avellino. Lucchese vincente con il gol di Philip Yeboah al 7' del primo tempo supplementare. I biancoverdi salutano la competizione e ripartono dopo la gestione delle risorse nelle ultime ore. Domenica, con calcio d'inizio alle 18.30, al "Partenio-Lombardi", i lupi affronteranno il Taranto e Michele Pazienza non potrà contare su Lorenzo Sgarbi. L'attaccante, impiegato in Coppa, ha rimediato a Benevento il quinto giallo in campionato ed è, quindi, chiamato a scontare un turno di squalifica. Raffaele Russo ha accusato un nuovo risentimento muscolare e appare fuori dai giochi verso il match di domenica, mentre si attendono novità per Ignacio Lores Varela, anche se per il recupero completo dell'uruguagio dall'infortunio si profila il balzo nel nuovo anno (venerdì 22 terminerà il ciclo di gare del 2023 per i lupi con la trasferta di Crotone). In attacco sembra tutto pronto per il tandem Gabriele Gori - Cosimo Patierno.

Perinetti: "Capuano non ha obblighi? Le pressioni sono per tutti"

Il direttore dell'area tecnica dell'Avellino, Giorgio Perinetti, si è espresso così verso la gara col Taranto: "Domenica abbiamo il nostro amico Eziolino Capuano, bravissimo, che ci ha già messo sotto pressione dicendo che noi siamo obbligati a vincere, mentre lui, invece, col Taranto che ha Antonini, Bifulco, Cianci, Kanoute e che è, quindi, una squadra di tutto rispetto e che sta facendo benissimo, non avrebbe degli obblighi verso chi ha costruito questa squadra. Le pressioni sono per tutti, noi ce la giocheremo, vediamo...".