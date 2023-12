Avellino-Taranto, trasferta vietata ai tifosi rossoblu Pazienza spera di recuperare Russo ma non avrà Sgarbi

Archiviata la coppa italia, l'Avellino si rituffa nel campionato. Domenica al Partenio arriva il Taranto dell'ex Eziolino Capuano e Michele Pazienza non potrà contare sull'infortunato Lores Varela e sullo squalificato Sgarbi. In dubbio anche Russo, che martedì si è fermato per un affaticamento muscolare.

Il tecnico biancoverde dovrebbe allora schierare Gori in coppia con Patierno in attacco e riproporre D'Angelo a centrocampo al posto di Varela.

Sul fronte tifosi il Taranto ha comunicato che, per disposizioni delle autorità locali, è stata vietata la vendita dei tagliandi per la gara del Partenio ai residenti nella Provincia di Taranto.

Intanto il club sta guardando al mercato degli svincolati. Mentre si attende la fumata bianca per l'esterno ex Reggina Daniele Liotti, Perinetti e Condò sono anche sulle tracce di Salvatore Molina, 31 anni, svincolato dal 30 giugno, da quando è terminato il contratto con il Bari. C'è però da battere la concorrenza della Ternana.

Per Molina si tratterebbe di un ritorno in Irpinia avendo già vestito la maglia biancoverde nella stagione 2017-2018 con 39 presenze e 3 gol.