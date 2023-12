"Stimo Capuano, Taranto squadra forte ma tengo per me come l'affronteremo" Cosi Pazienza alla vigilia del match contro gli ionici

“Affrontiamo una squadra forte, occorrerà grande attenzione". Così Michele Pazienza ha presentato il match di domani quando al Partenio (fischio d'inizio alle 18.30) arriverà il Taranto dell'ex Eziolino Capuano.

Partita da non sottovalutare; quella di Capuano è squadra con valori tecnici importanti e una difesa solida che tallona a un solo punto gli irpini.

L'Avellino, dal canto suo, deve dare continuità alla vittoria nel derby di Benevento e rimanere in scia delle prime della classe. “Stimo Capuano per i successi ottenuti in carriera, ha fatto sempre campionati importanti - esordisce Pazienza - Dobbiamo riconoscere il merito del loro percorso, alzando l'asticella rispetto ai programmi e alle aspettative".

"Per quanto ci riguarda, le assenze di Russo, Varela e Sgarbi influiranno sulla nostra imprevedibilità e profondità di gioco ma cercheremo strategie alternative, riempiendo l'area con più uomini, con due punte di ruolo".

"Stimo Capuano, ma preferirei non rispondere su come penso che giocheranno. Lui aspetta che parli prima io in conferenza. Ho le mie idee, ma le terrò private per non fornire vantaggi all'avversario".

Chiusura sulle dichiarazioni di Perinetti in merito agli arbitraggi. "Complessivamente ci hanno sicuramente tolto qualcosa ma preferisco non parlarne perché devo mantenere l’attenzione su quello che c’è da fare in campo. È giusto che ne abbia parlato il direttore".