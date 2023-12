Avellino-Taranto: probabili formazioni, obiettivo rilancio casalingo Alle 18.30 la sfida al "Partenio-Lombardi" per il diciottesimo turno del girone C di Serie C

Alle 18.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino-Taranto, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C e per gli irpini c'è l'obiettivo di firmare il rilancio casalingo dopo un punto nelle ultime tre gare di campionato e la sconfitta nei tempi supplementari contro la Lucchese nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. L'Avellino è reduce dalla vittoria ottenuta a Benevento e punta alla continuità in un match in cui Michele Pazienza dovrà fare a meno dello squalificato, Lorenzo Sgarbi, e degli infortunati, Erasmo Mulè (fascite plantare), Ignacio Lores Varela, Raffaele Russo ed Enis Tozaj.

In attacco Gori e Patierno

Nel 3-5-2 ci sarà Simone Ghidotti tra i pali con Michele Rigione centrale difensivo e Thiago Cionek e Tommaso Cancellotti terzi. A centrocampo, con Manuel Ricciardi e Fabio Tito esterni ci saranno Marco Armellino, Luca Palmiero e Sonny D'Angelo. In attacco Cosimo Patierno e Gabriele Gori con Michele Marconi pronto dalla panchina. Per il reparto offensivo è pronto dalla panchina anche Salvatore Fusco, che ha fatto il suo esordio tra i professionisti nei supplementari del match di Coppa con la Lucchese.

Sfida agli ex Capuano e Kanoute

Il Taranto dell'ex Eziolino Capuano risponderà con il 3-4-3 in cui spicca Matias Antonini. Il difensore è seguito con attenzione dal Brescia. In attacco ci sarà l'altro ex, Mamadou Kanoute, con Pietro Cianci e Alfredo Bifulco.