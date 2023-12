Avellino-Taranto 0-0, Pazienza: "Manca la cattiveria negli ultimi metri" Le dichiarazioni dell'allenatore biancoverde

La sfida tra Avellino e Taranto, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, è terminata con il risultato finale di 0-0. Continua il digiuno di vittorie dei biancoverdi tra le mura amiche del Partenio-Lombardi: l'ultimo successo risale a quello conquistato contro il Cerignola lo scorso 25 ottobre. Dopo il triplice fischio ha parlato ai microfoni l'allenatore degli irpini Michele Pazienza: "Non sono contento del risultato perchè volevamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. I ragazzi hanno dato ciò che potevano ma è mancata la qualità nell'ultimo passaggio. Chiaro che c'è rammarico perchè volevamo un altro risultato, ma dobbiamo guardare il lato positivo. Ora dobbiamo trovare un equilibrio. In campionato, in casa, stiamo facendo fatica in termini di risultati ma nelle prestazioni la squadra sta dando ciò che deve. Se non arriva la vittoria è perchè negli ultimi metri siamo stati poco cattivi. Episodio al 94' a favore del Taranto? Se si va un po' indietro, c'è stato un fallo di mano nettissimo. A fine partita ho visto qualcuno arrabbiato, ma questo non serve a niente. Dobbiamo avere la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono che va migliorato".