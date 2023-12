Avellino-Taranto 0-0: altro pari a reti bianche per i lupi al "Partenio" Manca il guizzo offensivo ai lupi anche nel match contro l'ex Capuano

Finale di 0-0 al “Partenio-Lombardi” tra l’Avellino e il Taranto. Secondo pareggio consecutivo a reti bianche per la squadra biancoverde dopo quello con la Turris con il gruppo di Pazienza reduce dal ko casalingo (0-1 dopo i tempi supplementari) con la Lucchese nei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Manca il guizzo offensivo ai lupi per sbloccarsi tra le mura amiche. Ora l’Avellino è a -8 dalla capolista Juve Stabia dopo 18 turni di campionato.

Primo tempo

Avvio deciso da parte dell’Avellino: al minuto 11 il colpo di testa di Patierno sfiora il palo con deviazione in angolo. Il Taranto punta sulle ripartenze, Avellino in controllo, ma che non trova lo specchio. Riggio e Armellino rimediano i primi gialli del match poco dopo il 30’. Al 41’ottima soluzione con Cancellotti in dribbling e cross per l’altra fascia: tiro-cross di Patierno che va di testa, ma trova pronto Vannucchi, Riggio evita il tap-in di D’Angelo e pochi secondi dopo Tito ferma la ripartenza. De Angeli estrae il giallo per il capitano biancoverde.

Secondo tempo

Si riparte con Capuano che punta su Mastromonaco al posto di Panico. Al 57’ altro cambio per il Taranto con Zonta per Fiorani. Al 61’ lampo irpino con il colpo di testa di Gori: solo l’esterno della rete per il fiorentino. Al 68’ dentro Fabbro per Cianci. Taranto pericoloso su palla inattiva: brividi biancoverdi in area. Al 71’ fuori D’Angelo con Pazienza che inserisce Casarini. In pochi secondi giallo per Cancellotti, Mastromonaco e Ricciardi. L’Avellino punta su Falbo, Dall’Oglio, Sannipoli e Marconi per Tito, Palmiero, Ricciardi e Patierno. I cambi non producono effetti con un Avellino poco brillante in fase offensiva.