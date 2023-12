Avellino-Taranto 0-0, Capuano: "Non ci poniamo limiti. E sull'episodio al 94'.." Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù

Il Taranto riesce a strappare un punto nella sfida esterna contro l'Avellino. Al "Partenio-Lombardi", la sfida è terminata con il risultato finale di 0-0. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Eziolino Capuano che sale a quota 30 punti in classifica posizionandosi momentaneamente al sesto posto. Al termine della sfida ha parlato l'allenatore rossoblù ha commentato così il pareggio contro gli irpini: "Si è giocato contro una grandissima squadra anche se c'è il rammarico dell'episodio al 94'. Il risultato è giusto, non ci siamo mai abbassati e c'è stata da parte nostra il coraggio nel rompere la linea. Nel complesso sono orgoglioso per la mia squadra e ancora una volta non abbiamo subito gol. Noi giochiamo partita per partita e non ci poniamo limiti. Se dovessimo fare i playoff sarebbe come aver stravinto un campionato".