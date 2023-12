Avellino-Taranto 0-0: tabellino e voti dei lupi Irpini al terzo match senza gol subiti, ma con una sola rete realizzata nelle ultime tre gare

Risultato di 0-0 tra l’Avellino e il Taranto. Lupi vicini al gol nel primo tempo con Patierno, con due colpi di testa, il primo a sfiorare il palo con deviazione, il secondo con l’estremo difensore del Taranto, Vannucchi, pronto a rispondere e a cancellare il tentativo della punta biancoverde. All’ora di gioco colpo di testa anche per Gori. Esterno della rete per il fiorentino e poco più nella ripresa con i cambi che non hanno prodotto nuove risorse all'Avellino: irpini al terzo match di campionato senza gol subiti, ma con una sola rete realizzata nelle ultime tre gare.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciottesima Giornata

Avellino - Taranto 0-0

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 6, Rigione 6, Cionek 6; Ricciardi 5,5 (85’ Sannipoli sv), D’Angelo 5,5 (71’ Casarini 5,5), Palmiero 5 (81’ Dall’Oglio sv), Armellino 5,5, Tito 5 (81’ Falbo 5); Patierno 5,5 (85’ Marconi sv), Gori 5,5. All. Pazienza 5. A disp. Pane, Pizzella, Benedetti, Maisto, Pezzella, Fusco, Nosegbe-Susko.

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Panico (46’ Mastromonaco), Romano, Calvano, Fiorani (57’ Zonta), Ferrara; Cianci (68’Fabbro), Kanoute (85’ Bifulco). All. Capuano. A disp. Loliva, Costantino, Samele, Enrici, Kondaj, Papaserio, Capone, Orlando.

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: Riggio (T), Armellino (A), Tito (A), Cancellotti (A), Ricciardi (A)

Recupero: 1’ pt, 5’ st