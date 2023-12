Avellino-Taranto 0-0, Ricciardi: "Insieme dobbiamo uscire da questo momento" Le dichiarazioni del difensore biancoverde nel post-gara

Al termine della sfida tra Avellino e Taranto, il difensore biancoverde Manuel Ricciardi ha commentato così il pareggio: “Sapevamo era una partita tosta, ma noi scendiamo sempre in campo per vincere. È mancata la cattiveria sotto porta e tutti insieme dobbiamo migliorare su questo. Da domani siamo in campo per poter lavorare in vista della gara contro il Crotone, dove daremo il tutto per tutto per conquistare il massimo. Domani vedremo la partita, ma abbiamo giocato 90 minuti davanti a una porta sola. Tifosi? Volevano vincere come noi, capisco che sono arrabbiati ma ora dobbiamo essere tutti compatti e uscire da questo momento”.