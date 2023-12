Avellino-Taranto 0-0, Rigione: "Va migliorato il percorso casalingo" Le dichiarazioni del difensore biancoverde nel post-gara

Al termine della sfida tra Avellino e Taranto il difensore degli irpini Michele Rigione ha commentato così il pareggio casalingo: “Speravamo in un risultato diverso, ma sappiamo che le squadre di Capuano sono molto compatte. Non siamo stati bravi a buttare dentro la palla. Trend casalingo? È un dato che va migliorato, anche se c’è il lato positivo che si vince fuori casa. Personalmente sto iniziando a stare meglio e spero di continuare così. Crotone? Andiamo lì per fare punti. La squadra ambisce a qualcosa di importante e questa deve essere la mentalità”.