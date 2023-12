L'arbitro di Crotone-Avellino: una vittoria e un pari per i lupi nei precedenti Le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata del girone C di Serie C

La gara Crotone-Avellino, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C e in programma venerdì (ore 20.45) allo "Scida", sarà diretta da Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti, Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Mario Pinna della sezione di Oristano, con Valerio Vogliacco della sezione di Bari quarto ufficiale.

Giugliano - Avellino, ma giocata al "Partenio-Lombardi"

Sono due i precedenti con Scarpa per l'Avellino: un pareggio (Città di Anagni - Avellino 1-1 del 20 gennaio 2019 in Serie D) e una vittoria (Giugliano - Avellino 2-4 del 15 marzo 2023 in Serie C e giocata al "Partenio-Lombardi").

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

ACR Messina - Monopoli: Baratta

Benevento - Catania: Cavaliere

Crotone - Avellino: Scarpa

Foggia - Monterosi Tuscia: Catanzaro

Giugliano - Audace Cerignola: Crezzini

Picerno - Juve Stabia: Bordin

Sorrento - Casertana: Ubaldi

Taranto - Latina: Mucera

Turris - Brindisi: Madonia

Virtus Francavilla - Potenza: Bozzetto