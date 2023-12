Avellino senza tifosi a Crotone. Tre calciatori a rischio squalifica Serie C: ufficiale la decisione con settore ospiti chiuso allo "Scida"

"Settore ospiti chiuso e vendita vietata ai residenti della regione Campania": così l'US Avellino ha certificato l'ìmpossibilità per i tifosi irpini di raggiungere lo stadio "Ezio Scida" per il match che vedrà i lupi venerdì (ore 20.45) ospiti del Crotone. L'Avellino chiuderà il girone d'andata e il 2023 senza supporter al seguito. Sarà sfida tra la quarta e la quinta forza del girone C di Serie C dopo 18 turni e il sorpasso firmato dai pitagorici nell'ultimo weekend con i rossoblu vincenti a Monopoli (0-3) e la squadra di Michele Pazienza da nuovo pari a reti bianche tra le mura amiche.

Riecco Sgarbi. Armellino, Patierno e Cionek con quattro gialli

Il tecnico di San Severo ritrova Lorenzo Sgarbi nelle scelte pre-gara, avrà a disposizione una pedina in grado di generare quel ritmo mancato col Taranto nelle soluzioni offensive. Il girone d'andata sarà chiuso dall'Avellino con tre calciatori a rischio squalifica. Con il quarto giallo in campionato rimediato domenica scorsa, Marco Armellino ha raggiunto Cosimo Patierno e Thiago Cionek nell'elenco di chi con una nuova ammonizione sarà squalificato per un turno.