Avellino a Crotone senza i suoi tifosi ma Pazienza non può più sbagliare Intanto si avvicina la firma di Liotti

Ora è ufficiale: la trasferta di Crotone è stata vietata ai tifosi dell'Avellino che non affolleranno il settore ospiti dello Scida. Senza i propri supporters l'Avellino deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Nessuna vittoria nelle ultime 4 partite al Partenio contro Virtus Francavilla, Giugliano, Turris e Taranto. In mezzo, è vero, il blitz al Vigorito pesante anche in chiave di scontri diretti ma la vetta si è allontanata di nuovo. Ecco perchè il match dello Scida riveste un'importanza capitale nell'economia del campionato irpino. L'Avellino non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Pazienza lo sa bene e allora ha deciso di anticipare la partenza del gruppo per la Calabria; anche la piazza ne è consapevole e per questo ha incitato la squadra prima che lasciasse Avellino per quello che sarà l'ultimo impegno del girone d'andata e del 2023. Intanto manca soltanto l'ufficialità per l'arrivo in biancoverde di Daniele Liotti. Sostenute le visite mediche, l'esterno si appresta a firmare un contratto biennale e si dovrebbe aggregare alla squadra durante le festività natalizie.