Crotone-Avellino, Pazienza: "Sacrificio e decisione per fare risultato" Domani (ore 20.45) la sfida in trasferta, ultimo atto nel 2023 per i lupi

"Affronteremo il match con la consapevolezza di poter fare risultato. Dobbiamo fare una grandissima partita in termini di sacrificio, voglia di arrivare e garantirci quei vantaggi che ci siamo presi in altre gare. Avremo di fronte una squadra che ha la nostra stessa ambizione e sarà una partita di cartello". Così Michele Pazienza ha presentato Crotone-Avellino, in programma domani (ore 20.45) allo "Scida".

Il tecnico dei lupi: "Non sarà decisiva"

"La solidità difensiva sta diventando una certezza. - ha aggiunto il tecnico biancoverde - C'è serenità, ma dall'altra parte dobbiamo fronteggiare un attacco di qualità. Sgarbi? Può essere un vantaggio e rientra nelle soluzioni. Benedetti o Cancellotti? Tocca a me la scelta. In generale dovremo essere cattivi nel prenderci i giusti vantaggi in campo e anche su palla inattiva possiamo essere più decisi. Un bilancio verso il giro di boa? Abbiamo quanto meritiamo. La gara di domani non sarà decisiva, se non per chiudere bene il 2023. Manca tutta la seconda parte del campionato e c'è da lottare fino alla fine per centrare l'obiettivo".