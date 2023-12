Avellino senza un mediano a Crotone. Spunta un "nipote d'arte" tra i convocati Prima convocazione per il nipote di uno dei protagonisti della promozione in Serie B nel 1973

In casa Avellino ai già indisponbili per infortunio, Raffaele Russo, Enis Tozaj, Ignacio Lores Varela ed Erasmo Mulè si aggiunge Federico Casarini verso la gara con il Crotone. Il centrocampista non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida dello "Scida", in programma domani (ore 20.45) e valida per l'ultima giornata del girone d'andata. Casarini "in seguito ad un fastidio accusato in allenamento nei giorni scorsi ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra", si legge nella nota ufficiale del club biancoverde. Tra i convocati torna Lorenzo Sgarbi dopo il turno di squalifica scontato nel match col Taranto e spicca anche il nome di Stefano Codraro, classe 2006, nipote del terzino destro protagonista nell'Avellino della prima promozione in Serie B nella stagione 1972/1973 e poi anche vice allenatore nel club irpino in Serie A.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Benedetti, Falbo, Cancellotti, Rigione, Cionek, Codraro, Nosegbe-Susko

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, D’Angelo, Dall’Oglio, Pezzella

Attaccanti: Patierno, Sgarbi, Marconi, Gori

Indisponibili: Mulè, Russo, Tozaj, Lores Varela

Fuori lista per il campionato: D'Amico, Mazzocco