Avellino: ben 6 match alle 20.45 tra gennaio e febbraio. Ecco il calendario Ufficializzate le date e gli orari dei match fino alla ventottesima giornata di Serie C

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei match fino alla nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. L'Avellino scenderà in campo per ben 6 volte alle 20.45 nei mesi di gennaio e febbraio. Nel 2024 i biancoverdi ripartiranno dalla gara con il Latina al "Francioni", in programma sabato 6 gennaio con calcio d'inizio alle 16.15.

Il programma gare

19) Crotone - Avellino, venerdì 22/12 ore 20.45

20) Latina - Avellino, sabato 6/1 ore 16.15

21) Avellino - Juve Stabia, sabato 13/1 ore 20.45

22) Foggia - Avellino, sabato 20/1 ore 20.45

23) Avellino - Sorrento, lunedì 29/1 ore 20.45

24) Monopoli - Avellino, sabato 3/2 ore 20.45

25) Avellino - ACR Messina, domenica 11/2 ore 16.15

26) Potenza - Avellino, mercoledì 14/2 ore 20.45

27) Avellino - Casertana, lunedì 19/2 ore 20.45

28) Monterosi Tuscia - Avellino, domenica 25/2 ore 18.30