Crotone-Avellino 0-1, Sgarbi: "Tirata fuori la cattiveria giusta" Le parole del classe '01 al termine della sfida contro i rossoblù

L'Avellino conquista tre punti d'oro contro il Crotone e chiude al meglio l'anno solare. I biancoverdi, nella sfida che chiude ufficialmente il girone d'andata, mandano ko la squadra di Zauli grazie alla rete di Patierno segnata nella prima frazione di gioco e salgono a quota 34 punti in classifica. La squadra di Pazienza tornerà in campo sabato 6 gennaio per la sfida esterna contro il Latina.

Al termine della sfida contro i rossoblù ha parlato ai microfoni Lorenzo Sgarbi: “Sono contento per essere tornato e per aver contribuito alla vittoria fondamentale contro un avversario che non perdeva da dieci giornate. L'importante è aver portato a casa i tre punti con una prestazione di grande livello a parer mio. Il gol all'inizio ci ha dato una grande mano, ma a differenza delle altre gare abbiamo tirato fuori la cattiveria. Io ero squalificato contro il Taranto e avendola vista da fuori e con il Taranto è mancata la lucidità nell'ultimo passaggio. Abbiamo faticato con le squadre che lasciavano meno spazio, però lavoreremo per migliorare quest'aspetto. Cosa mi aspetto dal girone di ritorno? A livello di squadra mi aspetto cattiveria in tutte le gare. Dobbiamo pensare a noi stessi e alla lunga possiamo toglierci molte soddisfazioni”.