Crotone-Avellino 0-1, Patierno: "Vittoria da grande squadra" Le parole dell'autore del gol decisivo contro i rossoblù

Un gol di Patierno basta all'Avellino per vincere contro il Crotone e per chiudere in bellezza l'anno solare. La squadra di Michele Pazienza, nella sfida valida per la 19esima giornata del girone C di Serie C, ha vinto con il risultato finale di 0-1. I biancoverdi chiudono il girone di andata con 34 punti all'attivo, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

Al termine della sfida contro i rossoblù ha parlato ai microfoni il match winner Patierno: “Sono contento di chiudere questo girone di andata con questo risultato e con il gol. Siamo arrivati qui a Crotone in maniera organizzata. Sapevamo tutto ciò che dovevamo fare in campo e anche oggi abbiamo conquistato una vittoria da grande squadra. Noi dobbiamo pensare a noi e non guardare alle altre, forse questo è stato l'errore commesso nell'ultimo periodo. Otto punti non sono molti, ma nemmeno pochi. Ora dobbiamo ricaricare le batterie, dobbiamo staccare un po'. Sgarbi? Abbiamo caratteristiche che ci permettono di giocare insieme, ma tutti gli attaccanti qui danno il massimo. Cosa mi aspetto? Se ne parla a gennnaio. Faccio i miei auguri di Natale a tutta Avellino”.