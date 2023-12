Crotone-Avellino 0-1, Pazienza: "Vittoria voluta e conquistata meritatamente" Le parole dell'allenatore biancoverde al termine della sfida contro i rossoblù

L'Avellino vince di misura contro il Crotone grazie alla rete di Patierno. Gli irpini chiudono il girone di andata con 34 punti all'attivo: il prossimo appuntamento dei biancoverdi è in programma sabato 6 gennaio in occasione della sfida contro il Latina.

Al termine della gara, ha parlato ai microfoni l'allenatore dei lupi Michele Pazienza: “È una vittoria importante, voluta e conquistata dai ragazzi fin dal primo minuto con un atteggiamento di una squadra che sa quello che vuole. La squadra, nel complesso dei 90 minuti, ha meritato la vittoria. Sgarbi? Quando l'ho richiamato era per dei falli inutili che commette in maniera ingenua. Cosa voglio dal 2024? Dalla mia squadra, da me stesso e dal mio staff vale lo stesso principio del primo giorno. Bisogna migliorare tutto ciò che è stato fatto di buono finora, al di là di ciò che succederà nel mese del mercato”.