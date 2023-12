Crotone-Avellino 0-1, Zauli: "Diremo la nostra fino alla fine" Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù

Battuta d'arresto per il Crotone che cade contro l'Avellino dopo essere rimasto imbattuto per dieci giornate. I rossoblù, dunque, restano a quota 32 in classifica. Al termine della partita ha parlato così della sconfitta l'allenatore Zauli: “La squadra è partita bene nei primi dieci minuti. L'Avellino è una squadra forte con giocatori importanti. Loro hanno trovato possibilità di fare gol, a noi hanno annullato un gol per noi valido. Oggi è stata una gara dove, rispetto alle ultime, abbiamo avuto qualità tecniche minori. La Juve Stabia merita ciò che fa, sta sognando un grande campionato. Avellino e Benevento sono composte da giocatori forti. Noi abbiamo cambiato tanto con giocatori giovani, ma siamo competitivi. Nonostante la battuta d'arresto vorremo dire la nostra fino alla fine”.