Avellino: come sarà la ripartenza dei lupi nel 2024 Pazienza non potrà contare su un difensore nel primo match del nuovo anno e del girone di ritorno

"Ne approfitto per fare il mio sincero augurio di buon Natale. Auguro a tutti i tifosi dell'Avellino qualsiasi cosa si desideri in questo momento. Che sia l'amore, la felicità, la serenità, la salute... qualsiasi cosa si desideri. Il mio augurio per tutti voi è questo". Così Michele Pazienza ha chiuso il video degli auguri per il Natale pubblicato dall'US Avellino e rivolto a tutti i tifosi e agli appassionati del club biancoverde. In sequenza tutti i calciatori hanno lasciato un messaggio rivolto ai supporter dopo la vittoria di Crotone che ha consentito di chiudere nel modo migliore il 2023 con le certezze in trasferta per l'equilibrio con i passi falsi o mancati tra le mura amiche nell'ultima fase stagionale.

Cionek salterà il match di Latina

Al giro di boa l'Avellino chiude con 34 punti, terzo con il Picerno, a -8 dalla capolista Juve Stabia, a -1 dalla Casertana, seconda in classifica. I lupi riprenderanno la preparazione nella giornata di giovedì. Ore di relax nella pausa natalizia garantita dal calendario della Serie C. La terza serie nazionale riprenderà solo nel weekend dell'Epifania. Sabato 6 gennaio, con calcio d'inizio alle 16.15, al "Francioni", gli irpini saranno ospiti del Latina. Thiago Cionek non sarà a disposizione di Pazienza nel match in terra pontina. A Crotone il difensore ha rimediato il quinto giallo in campionato e salterà la prossima gara, la prima del 2024 e del girone di ritorno.