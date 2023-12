Avellino: il mercato corre sulle fasce, le ultime Ore di riposo per la squadra biancoverde. Sabato 6 gennaio la prima sfida del 2024

Ultime ore di riposo per l'Avellino. La ripresa è fissata per giovedì, quando al "Partenio-Lombardi" sarà restart per i lupi verso il 2024 e il primo match del girone di ritorno. Sabato 6 gennaio (ore 16.15) gli irpini saranno ospiti del Latina al "Francioni" e l'avvio del nuovo anno solare appare cruciale in chiave promozione diretta. Il ritardo dalla prima della classe, la Juve Stabia, è di 8 punti e sabato 13 gennaio (ore 20.45) l'Avellino affronterà le vespe al "Partenio-Lombardi".

C'è Liotti, spunta Garattoni tra i rumors

Ripresa nelle prossime ore sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, occhio al mercato che sembra correre sulle fasce. Il club biancoverde ha chiuso da tempo la prima operazione in entrata. Daniele Liotti, svincolato da agosto dopo l'esclusione della Reggina dalla Serie B, ripartirà da Avellino e dalla C con l'obiettivo di tornare subito protagonista sulla corsia mancina come accaduto in Cadetteria nella scorsa stagione. Ma dall'out sinistro i lupi rivolgono lo sguardo anche a quello destro: spunta il profilo di Alessandro Garattoni, capitano del Foggia, legato ai satanelli con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.