Avellino: occhio agli esterni, lo scenario in entrata e in uscita Ultime ore di riposo, domani la ripartenza al "Partenio-Lombardi"

Pausa natalizia terminata, fase di ricarica fisica per le squadre di Serie C che solo con l'Epifania torneranno in campo. L'Avellino riprenderà tra poche ore, nella giornata di domani, la preparazione con l'equilibrio tra i dettagli atletici, primari nel restart dopo il riposo osservato dopo il match vinto a Crotone, e quelli tattici, che nei fatti saranno sviluppati con forza a partire dal 2 gennaio dopo Capodanno, quando entrerà nel vivo anche la sessione invernale di calciomercato.

Liotti in entrata, c'è anche Garattoni. Falbo può partire

Di fatto, l'Avellino si è già mosso per la corsia mancina bloccando Daniele Liotti con cui l'accordo è definito da giorni. Svincolato da agosto, dall'esclusione della Reggina dalla Serie B, l'esterno sinistro, protagonista in Cadetteria con i calabresi, ripartirà dall'Irpinia colmando la casella che sarà presumibilmente lasciata vuota da Luca Falbo. Il piemontese, limitato da diversi infortuni, appare pronto a una nuova avventura alla ricerca di maggior spazio. Dall'out sinistro a quello destro perché l'Avellino, da rumors, sembra intenzionato a inserire un'ulteriore pedina sull'altra fascia ed è spuntato con forza il nome di Alessandro Garattoni, capitano del Foggia. Come per Falbo il discorso relativo all'impiego e alle chance da qui fino a fine stagione richiama anche Francesco Maisto per la mediana. Inoltre, per i fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco, si profila l'obiettivo di una nuova esperienza dopo le settimane vissute con gli allenamenti in gruppo e l'utilizzo in gara ufficiale esclusivamente per la Coppa Italia di Serie C come da regolamento.