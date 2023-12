Avellino: finale di 2023 aperto al pubblico e subito una novità in gruppo Ripresa al "Partenio-Lombardi". Solo il 6 gennaio il restart del torneo di Serie C

Domani, a partire dalle 16.30, al "Partenio-Lombardi" sarà restart per l'Avellino. La squadra biancoverde riprenderà la preparazione con una novità in gruppo. Daniele Liotti sarà già a disposizione di Michele Pazienza per gli ultimi allenamenti del 2023, nella ricarica fisica verso il nuovo anno e l'Epifania. Sabato 6 gennaio (ore 16.15) l'Avellino sarà ospite del Latina al "Francioni".

Liotti in biancoverde, obiettivo Garattoni

Si attendono comunicazioni relative al settore ospiti e alla possibilità di trasferta per i tifosi che, nel frattempo, potranno assistere alle ultime sedute dell'anno solare. Tutti gli allenamenti saranno a porte aperte con ingresso in tribuna Montevergine per stampa e supporter. Saranno cinque gli allenamenti da qui al 31 dicembre, quando dopo la sessione mattutina sarà decretato un nuovo rompete le righe per il Capodanno. La fase finale dell'anno sarà utile più per gli aspetti atletici che per quelli tattici. Solo dal 2 gennaio lo sguardo sarà rivolto davvero al match di Latina. Nelle prossime ore è previsto un incontro in chiave mercato, già aperto da giorni con l'arrivo di Liotti e che appare ruotare inizialmente sulle fasce. Piace Alessandro Garattoni, ma per il capitano del Foggia l'operazione non sarà semplice.

Il programma al "Partenio-Lombardi"

Giovedì 28/12 ore 16.30

Venerdì 29/12 ore 10.30, ore 15.30

Sabato 30/12 ore 15.30

Domenica 31/12 ore 10.30

