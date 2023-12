Riparte l'Avellino: gli obiettivi verso il 2024 Alle 16.30 il primo di cinque allenamenti aperti al pubblico per i biancoverdi

Alle 16.30 sarà ripresa della preparazione dell'Avellino con il primo di cinque allenamenti aperti al pubblico fino alla fine dell'anno solare. Domenica mattina, dopo la seduta che avrà inizio alle 10.30, sarà di nuovo rompete le righe per i lupi in chiave Capodanno. Rispetto alla pausa natalizia l'Avellino vivrà rapidamente gli auguri per il 2024 con una ripresa poi fissata per il 2 gennaio, da quando dagli aspetti atletici curati in particolar modo in questa settimana, si passerà a quelli tattici con il Latina nel mirino. L'Avellino dovrà confermare il ritmo proposto in trasferta per la prima gara del girone di ritorno. Il nuovo anno si aprirà con la sfida del "Francioni" e con il match casalingo contro la capolista Juve Stabia, in programma sabato 13 gennaio (ore 20.45) e che appare spartiacque nell'obiettivo primato.

Restyling sulle fasce, occhio anche alle uscite

Daniele Liotti vivrà in giornata il primo allenamento da biancoverde. L'esterno sinistro calabrese ha siglato da tempo l'accordo con l'Avellino ed entra nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. La dirigenza è al lavoro per un altro esterno. Per l'out destro è spuntato con forza il profilo di Alessandro Garattoni, capitano del Foggia. Restyling sulle fasce e occhio alle opportunità di mercato con lo sguardo rivolto anche alle uscite: c'è Luca Falbo in compagnia dei fuori lista per il campionato, Felice D'Amico e Davide Mazzocco, pronto a cogliere nuove chance dopo lo spazio minimo conquistato lungo la prima parte della stagione.