Avellino tra assenze e ritorni alla ripresa: le ultime dal "Partenio-Lombardi" Il primo di cinque allenamenti a porte aperte fino a domenica

Primo allenamento dopo la pausa natalizia per l'Avellino. Torna in gruppo Ignacio Lores Varela: l'uruguagio ha lavorato con i compagni di squadra sul sintetico del "Partenio-Lombardi" nella ricarica fisica. Assenti Jacopo Dall'Oglio e Gabriele Gori, bloccati dall'influenza, al pari di Daniele Liotti. Slitta, quindi, presumibilmente alla prossima seduta la prima giornata in biancoverde per l'esterno sinistro calabrese, primo acquisto per la seconda parte della stagione. Recupero per i tre reduci dagli infortuni, Federico Casarini, Erasmo Mulè e Raffaele Russo, mentre hanno svolto differenziato Simone Benedetti, Tommaso Cancellotti ed Enis Tozaj.

Cionek salterà Latina-Avellino

Nel frattempo è ufficiale la squalifica per un turno "per recidività in ammonizione" (quinto giallo in campionato) per Thiago Cionek. Il difensore salterà il match contro il Latina al "Francioni" sabato 6 gennaio (ore 16.15). Fabio Tito ha raggiunto Cosimo Patierno e Marco Armellino nell'elenco dei calciatori con quattro ammonizioni e, quindi in diffida. Ammonizione confermata per Michele Pazienza: primo giallo per il tecnico di San Severo.