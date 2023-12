Avellino: ecco due profili seguiti per il centrocampo a gennaio Giovanni Tateo, l'agente di Patierno, è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C"

L'analisi del percorso delle squadre campane, ma anche le prospettive di mercato nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). In collegamento skype, l'agente Giovanni Tateo si è espresso sulle possibilità novità nella rosa dell'Avellino: "Molina? Per me non è l'obiettivo principale. - ha spiegato il procuratore di Cosimo Patierno - L'Avellino dovrebbe fare un centrocampista e so che al mister piace un centrocampista che ha già avuto, Galo Capomaggio. Un altro centrocampista che in Campania stanno cercando è Danilo Bulevardi. Potrebbe essere... è seguito sia dalla Casertana che dall'Avellino. La Juve Stabia? Penso che qualcosa la farà. È una squadra che non era stata costruita per stare dove sta. E visto che sono in testa con cinque punti di vantaggio se la giocheranno fino alla fine. Cercano il jolly dell'attaccante importante".

Capomaggio e Bulevardi nelle idee biancoverdi

Capomaggio (argentino, classe '97) è stato allenato da Michele Pazienza nell'avventura con l'Audace Cerignola. Bulevardi (siciliano, classe '95) è, invece, titolare nella mediana del Gubbio, guidata in panchina da un ex tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, nel girone B. I due centrocampisti sono seguiti da Tateo.