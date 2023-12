Avellino, De Cristofaro in dirittura d'arrivo. Martedì la ripresa Manca solo l'ufficialità per il centrocampista del Picerno

Manca soltanto l'ufficialità per salutare l'arrivo in biancoverde di Antonio De Cristofaro. Il ragazzo avrebbe già salutato i compagni del Picerno per iniziare la sua nuova avventura in Irpinia. La sessione invernale di calciomercato inizierà ufficialmente solo il 2 gennaio, ma per l'Avellino sembra ormai tutto pronto per la seconda operazione in entrata.

La società biancoverde sta stringendo i tempi per inserirlo nella rosa a disposizione di Michele Pazienza già verso la trasferta di Latina. Il centrocampista foggiano, classe 2000, già allenato dal tecnico dei lupi nella stagione 2020/2021 in Serie D all'Audace Cerignola, è stato finora pedina inamovibile del Picerno di Emilio Longo. Nelle idee dell'Avellino per la mediana restano comunque anche Galo Capomaggio e Danilo Bulevardi.

C'è invece da vincere la concorrenza di diversi club, anche di B, per l'esterno ex Foggia e Juve stabia Alessandro Garattoni. Ieri intanto prima seduta di allenamento per Daniele Liotti che ha firmato con i lupi un contratto biennale.

Da oggi squadra a riposo fino al 2 gennaio quando l'Avellino metterà di nuovo nel mirino il Latina per la prima sfida del 2024 e del girone di ritorno, match in programma sabato 6 gennaio (ore 16.15) al "Francioni".