Avellino: ripartenza nel 2024 con Liotti e De Cristofaro, subito match cruciali Ripresa nelle prossime ore con un mese di gennaio fondamentale per i lupi

Ore di riposo a Capodanno, ripartenza fissata per domani, quando l'Avellino metterà davvero nel mirino il Latina e il primo match del 2024. La sessione invernale di calciomercato inizierà proprio nelle prossime ore, ma due operazioni in entrata sono state già definite dalla dirigenza biancoverde. La prima è anche ufficiale. Daniele Liotti è un calciatore dell'Avellino e si è allenato al "Partenio-Lombardi" sabato pomeriggio e domenica mattina, prima dell'ultimo rompete le righe nella pausa natalizia. Antonio De Cristofaro entrerà nel pacchetto dei centrocampisti a disposizione di Michele Pazienza. Il compagno di squadra al Picerno, Angelo Allegretto, ha salutato il pugliese via social. De Cristofaro ritroverà Pazienza con cui ha condiviso l'avventura con l'Audace Cerignola in Serie D.

Latina e Juve Stabia: due sfide per nuove certezze

Il campionato presenta subito match cruciali per l'Avellino. I lupi dovranno confermare la forza espressa in trasferta nel match contro i pontini, in programma sabato (ore 16.15) per far pesare ancora di più il derby con la capolista Juve Stabia, fissato per sabato 13 (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Gli irpini hanno salutato il 2023 con un ritardo di 8 punti dalle vespe, determinato anche e soprattutto dai passi falsi casalinghi.